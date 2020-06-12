В Киеве задержали мужчину, который убил коллегу и закопал в лесу (видео)

В Киеве полицейские задержали мужчину, который до смерти избил коллегу по работе, после чего попросил товарища помочь избавиться от тела. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

Так, в феврале этого года в Соломенское управление полиции обратились родные 38-летнего местного жителя, которые сообщили, что он ушел на работу и не вернулся. Начались его поиски.

"Десятого июня в столичную полицию позвонил водитель экскаватора и сообщил, что, выполняя работу на улице Берковецкой, он ковшом выкопал тело мужчины. По прибытию полицейские обнаружили тело, которое находилось в черных полиэтиленовых пакетах и ​​было обмотано клейкой лентой. Труп направлен на проведение экспертизы, чтобы установить причину смерти", - говорится в сообщении.

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Установив личность погибшего, правоохранители в течение суток нашли лиц, причастных к совершению преступления. Так, копы задержали ранее судимых уроженцев Ивано-Франковской и Житомирской областей, 1984 и 1985 годов рождения.

В полиции уточнили, что подозреваемый и его убитый коллега работали охранниками автостоянки. Во время суточного дежурства коллеги спустились в подвальное помещение, чтобы отдохнуть.

"Между ними возник словесный конфликт, в ходе которого один из мужчин достал резиновую дубинку и ударил им своего оппонента по голове. От удара последний упал и потерял сознание, однако злоумышленник продолжал его бить ногами. Через несколько часов, поняв, что тот мертв, охранник решил избавиться от тела своего коллеги, обмотав его полиэтиленовыми пакетами и скотчем. Затем он позвонил своему другу, который работает таксистом, и попросил вывезти и закопать труп", - добавили в полиции.

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Начато два уголовных производства. Коллеге погибшего сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение), а второе вручили таксисту – по ч. 1 ст. 396 (Сокрытие преступления) Уголовного кодекса Украины. Сейчас судом решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что столичная полиция обратилась к гражданам с просьбой опознать мужчину, тело которого нашли в лесополосе на проспекте Гонгадзе в мешке для мусора. Приметы мужчины: возраст от 40 лет, рост 170 см, лицо овальное, волосы прямые темные, спинка носа прямая, прямой подбородок. Из особых примет – шрам на левом колене, правая стопа 24 см, левая – 26 см; сломанный первый зуб верхней правой челюсти.

Смерть мужчины наступила примерно от двух до трех месяцев назад.

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Также полиция просит жителей столицы помочь установить личность мужчины, тело которого нашли в Днепре на территории Дарницкого района. Приметы мужчины: возраст 40-55 лет, рост 175 см, лицо круглое, волосы темные с незначительным проявлением седины. Особых примет нет.

Был одет: в футболку с длинным рукавом черного цвета с замком (термобелье), свитер фирмы Under Armour фиолетового цвета (термобелье), футболку с длинным рукавом черного цвета (термобелье), спортивные черные брюки фирмы Adidas, кроссовки черного цвета с бежевыми шнурками фирмы NIKE, размер 42. Людей, обладающих информацией о погибшем, просят сообщать по телефону (097) 371 41 49 или по спецлинии 102.

Кроме того, новости "Сегодня" писали, что в центре столицы возле жилого дома убили хирурга:

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