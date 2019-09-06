Стрельба в Киеве: копы задержали подозреваемого и изъяли у него пистолет

Мужчину, стрелявшего в троллейбусе, задержали в общественном транспорте

В Киеве задержали подозреваемого в стрельбе на остановке и в троллейбусе / Фото: Нацполиция

В Киеве задержали мужчину, которого подозревают в том, что он устроил стрельбу в троллейбусе и на остановке общественного транспорта.

Как сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блыщик в своем Facebook, задержание злоумышленника было проведено в троллейбусе.

"Злоумышленника … задержали в троллейбусе. В рюкзаке обнаружили оружие, из которого он, вероятно, стрелял. Задержанного доставляют в управление полиции для проведения следственных действий", – написала она.

Также Блыщик выразила благодарность мужчине, который опознал злоумышленника и сообщил о его местонахождении полицейским.

Ранее во дворе на проспекте Мира (Днепровский район) произошла стрельба, в результате которой огнестрельные ранения получили две женщины и мужчина.

Также сообщалось, что во время застолья во дворе жилого дома в Соломенском районе Киева произошла стрельба.

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