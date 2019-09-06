Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,31
27,99

Стрельба в Киеве: копы задержали подозреваемого и изъяли у него пистолет

6 сентября, 19:47

Мужчину, стрелявшего в троллейбусе, задержали в общественном транспорте

В Киеве задержали подозреваемого в стрельбе на остановке и в троллейбусе

В Киеве задержали подозреваемого в стрельбе на остановке и в троллейбусе / Фото: Нацполиция

В Киеве задержали мужчину, которого подозревают в том, что он устроил стрельбу в троллейбусе и на остановке общественного транспорта.

Как сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блыщик в своем Facebook, задержание злоумышленника было проведено в троллейбусе.

"Злоумышленника … задержали в троллейбусе. В рюкзаке обнаружили оружие, из которого он, вероятно, стрелял. Задержанного доставляют в управление полиции для проведения следственных действий", – написала она.

Также Блыщик выразила благодарность мужчине, который опознал злоумышленника и сообщил о его местонахождении полицейским.

Ранее во дворе на проспекте Мира (Днепровский район) произошла стрельба, в результате которой огнестрельные ранения получили две женщины и мужчина.

Также сообщалось, что во время застолья во дворе жилого дома в Соломенском районе Киева произошла стрельба.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Киев троллейбус задержание стрельба

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве произошел сильный пожар в промзоне: дым был виден за несколько километров (видео)
В Киеве произошел сильный пожар в промзоне: дым был виден за несколько километров (видео)Происшествия
В Киеве мать изнасиловали на глазах у дочери
В Киеве мать изнасиловали на глазах у дочериПроисшествия
Появилось новое видео с места убийства парня, которого выбросили из машины в Киеве
Появилось новое видео с места убийства парня, которого выбросили из машины в КиевеПроисшествия
В Киеве молодого парня выбросили из машины с перерезанным горлом
В Киеве молодого парня выбросили из машины с перерезанным горломПроисшествия
В Киеве за Северным мостом такси врезалось в троллейбус: фото и видео
В Киеве за Северным мостом такси врезалось в троллейбус: фото и видеоПроисшествия
В Киеве грузовик насмерть сбил пешехода
В Киеве грузовик насмерть сбил пешеходаПроисшествия

Новости партнеров

Loading...