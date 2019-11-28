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В Киеве задержали мужчину, который в лифтах грабил школьников

28 ноября, 13:28

Житель столицы следил за учениками, которые возвращались домой из школы

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве задержали мужчину, который грабил школьников – он отбирал у детей мобильные телефоны. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"Днем в дежурную часть Дарницкого управления полиции поступило сообщение об ограблении ребенка. Заявительница рассказала, что на улице возле гимназии прохожие задержали мужчину, который только что вырвал из рук 10-летнего мальчика мобильный телефон", – говорится в сообщении.

На место прибыли полицейские и оформили задержание подозреваемого. Им оказался ранее судимый за совершение грабежа, краж и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 29-летний киевлянин. Полиция установила, что он причастен еще к трем ограблениям школьников.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

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"Подозреваемый следил за учениками, которые возвращались домой из школы. Заходил вместе с ними в подъезд многоэтажек и в лифтах грабил детей. Телефоны сдавал в ломбарды или продавал в местах стихийной торговли. Кроме этого, проверяем причастность задержанного к совершению квартирной кражи", – уточнили в полиции.

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Начато уголовное производство по ч.2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Задержанному объявлено о подозрении в совершении нескольких преступлений и ему выбирают меру пресечения.

Не так давно в Киеве полиция задержала ранее судимую женщину, которая ограбила шестилетнюю девочку прямо в школе.

Ранее в столице жители Днепровского района задержали карманника, который в маршрутке обокрал пассажирку, оставив ее без кошелька и телефона.

Кроме того, карманники в столице орудуют не только в транспорте. Жертвой карманных воров можно стать в кафе и ресторанах: для злоумышленников это традиционно хлебное место. Но сейчас они используют новые методы манипуляций.

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Киев дети задержание грабеж

Источник: Сегодня

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