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В Киеве задержали мужчину, который выстрелил ребенку в лицо

Сегодня, 19:12

Правоохранители нашли подозреваемого во время осмотра территории

В Киеве задержали мужчину, который выстрелил ребенку в лицо Происшествия Правоохранители нашли подозреваемого во время осмотра территории

В Киеве задержали злоумышленника, который ранил ребенка в Деснянском районе. Напомним, инцидент произошел возле одного из магазинов на улице Шолом-Алейхема в Деснянском районе. По данным правоохранителей, между тремя мужчинами произошла словесная перепалка, один из них хотел выстрелить в оппонента, но попал в лицо мальчику, сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы.

Злоумышленника поймали сотрудники полиции во время отработки территории. Подозреваемого задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мужчину доставили в управление полиции для установления всех обстоятельств инцидента.

Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, мальчика врачи "скорой" сразу госпитализировали. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, 27 января мы писали, что на улице Чернобыльской в Святошинском районе Киеве произошла стрельба. Инцидент случился возле шашлычной, были ранены двое представителей частной охранной фирмы.

Кроме того, недавно генеральный прокурор Юрий Луценко выступил за легализацию оружия в Украине. По его словам, у людей слишком много оружия на руках – от 3 до 5 миллионов единиц – и его практически невозможно обнаружить и изъять. Поэтому, по его словам, нужно узаконить его и он назвал условия для разрешения на ношение "огнестрела".

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Тег Киев, ребенок, полиция, стрельба, пистолет

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