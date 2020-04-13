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В Киеве задержали мужчину, подозреваемого в продаже оружия (видео)

13 апреля, 20:05

Сергей Пономаренко

Полиция изъяла у задержанного гранаты и патроны разного калибра

В Киеве, где недавно полиция уже разоблачила канал сбыта оружия, провели еще одну операцию – по делу о продаже гранат и патронов различного калибра.

Правоохранители задержали 29-летнего сержанта Вооруженных сил Украины. Теперь следователи будут устанавливать – как у него оказался опасный товар, и продавал ли он оружие ранее.

"Задержали военнослужащего во время сбыта очередной партии гранат и патронов. На месте задержания правоохранители изъяли 6 гранат, почти 300 патронов различного калибра и 50 тыс. грн.", – рассказала начальник сектора департамента стратегических расследований НПУ Наталья Калиновская.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как в Киеве полицейские провели спецоперацию – вышли на след владельцев подпольного арсенала и договорились с ними о покупке автомата и пистолетов. Встречу назначили в одном из гаражных кооперативов столицы.

Когда полиция убедилась, что продавцы действительно хранят здесь оружие, к гаражу вдруг подъехали спецназовцы.

"В ходе проведения обысков мы нашли место, где изготавливались патроны, а именно – станки и другие принадлежности", – рассказал Владислав Ищенко, начальник Подольского УП ГУНП в Киеве.

Также мы писали о том, как в Полтавской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали киевлянина, который торговал огнестрельным оружием и боеприпасами.

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оружие задержание полиция

Источник: Сегодня

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