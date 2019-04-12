В Киеве задержали мужчину с арсеналом оружия из зоны ООС
В квартире 30-летнего киевлянина нашли винтовки, гранаты, патроны, обрез ружья и наркотические вещества
В Киеве оперативники задержали мужчину с арсеналом оружия из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе. В его квартире нашли винтовки "Мосина", противотанковую гранату РПГ-22 "Нетто", три корпуса гранаты Ф-1 с запалами УЗРГМ, часть обреза ружья, патроны калибра 5.45 – 2786 штуки, а также вещества, похожие на наркотическое средство каннабис и метамфетамин.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Как уточнили в столичной полиции, задержанным оказался 30-летний киевлянин, который ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.
Расследуются уголовные производства по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Ранее сообщалось, что в селе под Запорожьем полицейские изъяли у местного жителя около семи килограммов наркотиков на сумму более 700 тысяч гривен.
Также в Каменском во время обысков дома местного жителя, который подозревается в сбыте наркотиков, полицейские обнаружили целый арсенал оружия.
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