В Киеве задержали мужчину, тяжело ранившего посетителя кафе

Между прохожими и компанией отдыхающих в кафе на Семьи Сосниных произошел конфликт

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве полицейские задержали мужчину по подозрению в покушении на убийство посетителя кафе. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национально полиции.

"Около 18 часов в дежурную часть Святошинского управления полиции поступило сообщение врача о госпитализации 35-летнего жителя города Умань. Мужчину с ножевыми ранениями грудной клетки и брюшной полости обнаружили возле кафе на улице Семьи Сосниных", - говорится в сообщении.

Правоохранители осмотрели место происшествия, просмотрели видео с камер наблюдения и опросили персонал кафе и свидетелей. После отработки полученной информации полицейские установили, что накануне между компанией отдыхающих заведения питания и двумя прохожими произошла драка.

"Известно, что в ходе выяснения отношений один из участников достал нож и несколько раз ударил им в грудь и живот жителя Черкасской области. Затем он вместе с товарищем, который тоже получил телесные повреждения, покинули место драки. Свидетели происшествия запомнили приметы мужчин и направление, в котором они ушли. Главного фигуранта задержали дома, другого обнаружили в больнице, где ему оказывали медицинскую помощь", - уточнили в полиции.

Злоумышленником оказался 48-летний местный житель, который ранее не попадал в поле зрения правоохранителей. Его задержали, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в столичном общежитии на улице Академика Туполева произошла поножовщина: женщина ударила в живот ножом свою знакомую.

Не так давно в одном из ресторанов в центре Киева также произошла поножовщина:двое иностранцев пырнули ножом охранника. По предварительным данным, граждане иностранного государства не хотели платить по счету почти в четыре тысячи гривен.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram