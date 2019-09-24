В Киеве задержали мужчину, убившего возле метро знакомого (видео)

Подозреваемый уже имел судимость за совершение грабежей и разбойных нападений

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Правоохранители задержали мужчину, который убил возле станции метро "Выдубичи" своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"В дежурную часть Голосеевского управления полиции поступила информация, что на проезжей части лежит парень в крови. Уже на месте врачи констатировали смерть молодого человека, 1990 года рождения, который скончался от ножевого ранения", – говорится в сообщении.

Полиция установила, что на улице пострадавший в компании распивал спиртные напитки и поссорился с одним из присутствующих. В результате он ударил его ножом и скрылся с места происшествия.

Подозреваемого нашли возле автостанции в развлекательном заведении.

"Он признался в совершенном преступлении. Фигуранта задержали. Злоумышленник уже имел судимость за совершение грабежей и разбойных нападений", - уточнили в полиции.

Открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в квартире на улице Попова в Оболонском районе Киева была найдена мертвой 16-летняя девушка. В убийстве подозревают отца школьницы, который был лишен родительских прав. Полиция выяснила, что накануне между ними возник конфликт из-за того, что мужчина пришел домой пьяным.

Также правоохранители Киевской области раскрыли убийство директора украинской компании немецкого концерна Сaparol 42-летнего Павла Зможного, которое произошло в Крушинке в 2016 году. Организаторы и исполнители преступления задержаны.

Смотрите подробности убийства Зможного в сюжете:

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