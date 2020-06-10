В Киеве задержали мужчину, угрожавшего взорвать фирму из-за шума машин

Киевлянин сообщил о минировании в нетрезвом состоянии

В Киеве полицейские задержали мужчину, который в нетрезвом состоянии сообщил копам о минировании фирмы на улице Малогвардейской. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

Так, после поступления заявления о минировании учреждения на место выехали следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинолог со служебной собакой. После проверки помещения и прилегающей территории никаких подозрительных предметов и веществ не обнаружили.

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"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили псевдоминера и задержали его. Им оказался ранее не судимый 59-летний местный житель, который находился в нетрезвом состоянии. Мужчина объяснил, что ему мешал шум от автомобилей данного предприятия, поэтому он решил так "пошутить", – говорится в сообщении.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Псевдоминеру сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

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Ранее сообщалось, что 1 июня в столице мужчина "заминировал" мост Метро.

Также в Киеве мужчина, которому не продали в метро жетон, "заминировал" станцию подземки "Почайна".

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