В Киеве задержали мужчину, укравшего с работы сейф с деньгами

Владелец сейфа решил сначала сам разобраться с кражей без помощи полиции

Фото: полиция Киева.

В Киеве задержали мужчину за кражу сейфа с работы. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

По данным полиции, воспользовавшись отсутствием на работе хозяина магазина, его сотрудник похитил из помещения сейф с деньгами. Узнав о краже, владелец пересмотрел видео с камер наблюдения, где увидел своего рабочего, который выносил из магазина сейф.

"После просмотра видеозаписей мужчина решил не сообщать в полицию о преступлении, а вместо этого самостоятельно разобраться со своим подчиненным. Между мужчинами сразу возник словесный конфликт, который быстро перерос в драку", – говорится в сообщении.

Злоумышленника, укравшего сейф, задержали. Это – 28-летний местный житель, который ранее не имел проблем с законом.

Фото: полиция Киева

Открыты уголовные производства по ч. 3 ст. 185 (кража) и ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту, который совершил кражу, грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что у народного депутата Владимира Арьева на железнодорожном вокзале в Киеве украли из сумки кошелек.

Напомним, что киевлян не так давно напугали домушники с разноцветным пластилином и спичками.

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