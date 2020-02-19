В Киеве задержали мужчину, жестоко избившего своего тестя (видео)

Мужчина разводится со своей женой и пришел к ней домой, где вспыхнул семейный конфликт

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве мужчина, который разводится с женой, ударил металлической палкой по голове своего тестя. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в столице.

В полицию обратилась киевлянка и сообщила, что в квартире на улице Тампере избили ее отца.

"К женщине пришел ее муж, с которым она разводится, а в этот момент пришел ее отец и между родственниками произошел конфликт. Во время словесной перепалки гость схватил металлическую палку и ударил 53-летнего мужчину по голове, а затем скрылся", – говорится в сообщении.

Через несколько часов мужчину разыскали и задержали. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение с открытой черепно-мозговой травмой. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Задержанному объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 121 Уголовного кодекса Украины, это – умышленное тяжкое телесное повреждение. За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в подвале дома на Харьковском шоссе в Дарницком районе обнаружили труп 68-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениями. Полиция по подозрению в совершении преступления задержала 46-летнего зятя убитой.

Также сообщалось, что в столице убили 18-летнюю девушку. Подозреваемого задержали в Полтаве.

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