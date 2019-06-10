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В Киеве задержали наркоторговца, который сбывал кокаин в зону ООС

10 июня, 13:33

Злоумышленник переправлял наркотики в Украину из стран Европы

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua.

Правоохранители задержали наркоторговца, который сбывал кокаин в зону проведения ООС и в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции. 

Фигурант был задержан при попытке сбыта наркотиков в своем автомобиле. 

"В ходе проведения обыска в салоне злоумышленник выбросил из транспортного средства пакет с 200 граммами порошкообразного вещества белого цвета. Проведенный специалистом Службы безопасности Украины экспресс-анализ подтвердил, что изъятое вещество – это кокаин", - говорится в сообщении.

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Злоумышленник оказался 45-летним уроженцем Донецка. Он переправлял наркотики в Украину из стран Европы и через сеть курьеров распространял их на территории столичного региона и зоны ООС. Стоимость изъятого кокаина по ценам "черного" рынка составляет 10 тысяч долларов США.

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание других участников преступной группы.

Напомним, что в Киеве, в одном из дворов на улице Маршала Малиновского, появились необычные объявления. В них жители дома предупреждают торговцев наркотиков, которые оставляют возле многоэтажки так называемые "закладки", о возможной расправе – если те попадутся им на глаза.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов. Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.


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Тег Киев, наркоторговля, ООС

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