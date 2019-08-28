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В Киеве задержали очередного "закладчика" наркотиков

28 августа, 15:56

У парня изъято 2,5 кг каннабиса, около 550 граммов амфетамина, кокаина

В Киеве правоохранители задержали очередного наркоторговца. Так, 18-летнего молодого человека заподозрили в краже в одном из кафе. Во время обыска его квартиры оказалось, что он продает наркотики.

По данным полиции, психотропы он предлагал через социальные сети, а потом делал "закладки" по городу. Деньги получал на банковскую карточку.

Следователь Дарницкого управления полиции Киева Илья Бондаренко уточнил, что у парня было изъято 2,5 кг каннабиса, около 550 граммов амфетамина, кокаина, метамфетамина, таблетки экстези и другие наркотические средства. Также устанавливается его причастность к другим правонарушениям.

Напомним, что ранее киевская полиция задержала трех женщин, сбывавших наркотики. Они изготавливали запрещенные вещества и продавали их только "для своих". Женщины действовали на территории Деснянского, Днепровского и Дарницкого районов. Во время обыска в квартире злоумышленниц нашли партию наркотиков на сумму 400 тыс. гривен.

Новости "Сегодня" писали, что в Харькове врач-нарколог организовал торговлю рецептами на наркотики и психотропы. Во время обысков на рабочем месте у него обнаружили и изъяли медицинскую документацию, незаполненные рецептурные бланки и копии уже выданных рецептов. Обвинительный акт уже направлен в суд.

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Киев наркотики задержание

Источник: Сегодня

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