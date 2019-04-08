В Киеве задержали парня, разрисовавшего фасад Минсоцполитики
Паренек может отделаться штрафом – от 340 до 1360 гривен
В Киеве поймали уличного "художника", которые разрисовал фасад административного здания на улице Эспланадной.
"Художника" заметил боец национальной гвардии, который там нес службу. Мужчина сделал парню замечание и задержал его до прибытия полиции. Кстати, разрисовал "художник" не простое здание, а Министерство социальной политики, нанеся слова на иностранном языке.
Как сообщают в полиции, задержанному всего 19 лет, он проживает в престижном районе в центре столицы. На него был составлен административный протокол по ст. 152 (нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов и правил благоустройства). Паренек может отделаться штрафом – от 340 до 1360 гривен.
Киевляне искренне рады оперативности полиции, поскольку за последний год стены домов в центре Киева превратились в настоящий ад из надписей и рисунков, рекламирующих наркотики, до политических лозунгов и трафаретов.
"Я живу в Киеве более 60 лет и такого безобразия с надписями на стенах домов еще не видела. Пишут и рисуют, где хотят", – возмущается киевлянка Ольга Стаднюк.
Напомним, в Киеве неизвестные вандалы изуродовали металлическую скульптуру "Бабушка с кравчучкой", которая была установлена в 2013 году на Русановской набережной. Бабушке "сняли" смешную шапку и практически полностью раскурочили голову.
Автор скульптуры Анна Киселева сообщила сайту "Сегодня", что скульптура полностью уничтожена и не подлежит восстановлению.
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