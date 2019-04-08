В Киеве задержали парня, разрисовавшего фасад Минсоцполитики

Паренек может отделаться штрафом – от 340 до 1360 гривен

Фото: Нацполиция

В Киеве задержали парня, разрисовавшего фасад Минсоцполитики Александр Марущак //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b52/a63/5cab52a6364b8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b52/a63/5cab52a6364b8.jpg 2019-04-08T17:03:00+03:00 Происшествия Паренек может отделаться штрафом - от 340 до 1360 гривен

В Киеве поймали уличного "художника", которые разрисовал фасад административного здания на улице Эспланадной.

"Художника" заметил боец национальной гвардии, который там нес службу. Мужчина сделал парню замечание и задержал его до прибытия полиции. Кстати, разрисовал "художник" не простое здание, а Министерство социальной политики, нанеся слова на иностранном языке.

Как сообщают в полиции, задержанному всего 19 лет, он проживает в престижном районе в центре столицы. На него был составлен административный протокол по ст. 152 (нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов и правил благоустройства). Паренек может отделаться штрафом – от 340 до 1360 гривен.

Киевляне искренне рады оперативности полиции, поскольку за последний год стены домов в центре Киева превратились в настоящий ад из надписей и рисунков, рекламирующих наркотики, до политических лозунгов и трафаретов.

"Я живу в Киеве более 60 лет и такого безобразия с надписями на стенах домов еще не видела. Пишут и рисуют, где хотят", – возмущается киевлянка Ольга Стаднюк.









Напомним, в Киеве неизвестные вандалы изуродовали металлическую скульптуру "Бабушка с кравчучкой", которая была установлена в 2013 году на Русановской набережной. Бабушке "сняли" смешную шапку и практически полностью раскурочили голову.

Автор скульптуры Анна Киселева сообщила сайту "Сегодня", что скульптура полностью уничтожена и не подлежит восстановлению.

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АВТОР: Александр Марущак Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.