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В Киеве задержали педофила, который покупал детей и снимал с ними порно

23 мая, 09:13

Мужчина предлагал проституткам за деньги вербовать детей для оказания сексуальных услуг


В Киеве полицейские задержали злоумышленника за съемки детского порно и развращение малолетних. Его жертвами стали девочки в возрасте 9-10 лет. Вербовку детей он осуществлял с помощью проституток.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, 42-летний киевлянин снимал детское порно и вербовал детей для оказания сексуальных услуг.

"Уже установлено, что мужчина предлагал проституткам за денежное вознаграждение вербовать несовершеннолетних для оказания сексуальных услуг. Задержали злоумышленника во время очередной попытки развращения ребенка", - говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции. 

Мужчина пытался договориться с матерью малолетней девочки, которая жила в Одессе, про половой акт с участием ее дочери. За развращение несовершеннолетней он предложил денежное вознаграждение – 500 евро.

Злоумышленнику инкриминируют сразу три статьи Уголовного кодекса Украины – ст. 149 (Торговля людьми), ст. 156 ("Развращение несовершеннолетних") и ст. 301 ("Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов"). Следственные действия продолжаются. Решается вопрос о мере пресечения. Преступнику грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании своей 12-летней падчерицы.

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины, которыми предлагается защитить детей от половых преступлений, а также ввести кастрацию для педофилов.

Также мы сообщали, что в столице задержали педофила, который представлялся фотографом и снимал несовершеннолетних.


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Тег Киев, педофил, порно

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