В Киеве задержали педофила, который приставал к детям возле озера

Задержать подозреваемого помогли неравнодушные прохожие

В Киеве задержали педофила, который приставал к детям возле озера //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/cdb/6c5/5cacdb6c5b7bc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/cdb/6c5/5cacdb6c5b7bc.jpg 2019-04-09T20:51:24+03:00 Происшествия Задержать подозреваемого помогли неравнодушные прохожие

В Киеве задержан злоумышленник, совершивший развратные действия в отношении малолетних детей, сообщает прокуратура столицы.

Так, 7 апреля около шести часов вечера 30-летний уроженцу Черниговской области отдыхал в одном из кафе у озера в Оболонском районе столицы. Увидев двух детей, играющих рядом с кафе, с целью удовлетворения своей половой страсти мужчина подошел к ним и совершил развратные действия сексуального характера.

Указанные действия заметили взрослые, задержали мужчину на месте совершения преступления и вызвали сотрудников полиции.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (умышленные действия, выразившиеся в совершении развратных действий в отношении малолетних).

Прокуратурой направлено в суд ходатайство об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения. За совершенное ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Борисполе работник одного из образовательных учреждений развращал малолетних детей.

Напомним, в Хмельницкой области 25 марта задержали мужчину, который изнасиловал 11-летнюю девочку. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины, которыми предлагается защитить детей от половых преступлений, а также ввести кастрацию для педофилов.

Ранее в Киеве также задержали педофила. Мужчина представлялся фотографом и снимал несовершеннолетних.

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