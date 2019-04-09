В Киеве задержали педофила, который приставал к детям возле озера
Задержать подозреваемого помогли неравнодушные прохожие
В Киеве задержан злоумышленник, совершивший развратные действия в отношении малолетних детей, сообщает прокуратура столицы.
Так, 7 апреля около шести часов вечера 30-летний уроженцу Черниговской области отдыхал в одном из кафе у озера в Оболонском районе столицы. Увидев двух детей, играющих рядом с кафе, с целью удовлетворения своей половой страсти мужчина подошел к ним и совершил развратные действия сексуального характера.
Указанные действия заметили взрослые, задержали мужчину на месте совершения преступления и вызвали сотрудников полиции.
В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (умышленные действия, выразившиеся в совершении развратных действий в отношении малолетних).
Прокуратурой направлено в суд ходатайство об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения. За совершенное ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Борисполе работник одного из образовательных учреждений развращал малолетних детей.
Напомним, в Хмельницкой области 25 марта задержали мужчину, который изнасиловал 11-летнюю девочку. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины, которыми предлагается защитить детей от половых преступлений, а также ввести кастрацию для педофилов.
Ранее в Киеве также задержали педофила. Мужчина представлялся фотографом и снимал несовершеннолетних.
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