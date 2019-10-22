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В Киеве задержали педофила, развращавшего детей в школе

22 октября, 02:31

Мужчина в присутствии 6-летнего ребенка обнажил половой орган

Фото: Нацполиция Киева

Фото: Нацполиция Киева

В Киеве начато уголовное производство за развращение малолетних детей в помещении школы.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киев, в Подольское управление полиции обратилась директор школы с сообщением о том, что неизвестный мужчина проник в помещение туалета и совершил развратные действия в отношении малолетнего ученика.

Как отметил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, в ходе беседы с работниками школы, учениками и родителями ребенка "детским" полицейским удалось установить, что преступник, воспользовавшись отсутствием посторонних лиц, "в присутствии 6-летнего ребенка обнажил половой орган и пытался совершить развратные действия", но мальчик оттолкнул незнакомца и выбежал в коридор.

"Вместе с тем в полицию обратились родители ученика другой школы с заявлением о том, что в тот же день при аналогичных обстоятельствах неизвестный пытался совершить развратные действия в отношении их 8-летнего сына. Школьник сразу покинул туалетную комнату, а мужчина исчез", – отметил начальник управления полиции.

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В полиции сообщают, что проведенными розыскными мероприятиями сотрудники ювенальной превенции установили личность и задержали злоумышленника. "Им оказался 28-летний местный житель, который к уголовной ответственности ранее не привлекался", - сказано в сообщении.

Ищенко сообщил, что "по указанным фактам начато уголовное производство по части четвертой статьи 152 (Изнасилование) и частью второй статьи 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы".

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В сообщении сказано, что подозреваемый проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Киева.

Ранее сообщалось, что в Киевской области будут судить 49-летнего мужчину, который изнасиловал несовершеннолетнюю девушку.

При этом также известно, что работники Приднепровского управления киберполиции совместно со следователями полиции Запорожья разоблачили 23-летнего местного жителя, который насиловал двухлетнего ребенка.

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Киев школы дети задержание педофилы

Источник: Сегодня

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