В Киеве задержали подозреваемых в убийстве и ограблении в Шаргороде: объявлен розыск сообщника

Киевская полиция объявила о задержании двоих подозреваемых и розыске третьего

Иллюстрация. Фото: Нацполиция.

В Киеве задержали подозреваемых в убийстве и ограблении в Шаргороде: объявлен розыск сообщника //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/858/cfd/5c5858cfd6d5f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/858/cfd/5c5858cfd6d5f.jpg 2019-03-17T13:41:15+02:00 Происшествия Киевская полиция объявила о задержании двоих подозреваемых и розыске третьего

В Киеве задержали двоих мужчин, подозреваемых в совершении убийства и разбойного нападения на территории Винницкой области – в Шаргороде.

Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, задержание проводили оперативники уголовного розыска, представители винницкой полиции, а также бойцы спецподразделения КОРД.

Задержанными оказались 30-летний уроженец Винницкой области, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности, а также его 23-летний сообщник. Оба мужчины в последнее время жили в столице.

При этом в полиции сообщили, что по подозрению в совершении разбойного нападения и умышленного убийства разыскивается третий злоумышленник – Варивода Степан Михайлович, 1989 года рождения.

Полицейские обратились с просьбой ко всем, кто видел этого человека или имеют информацию о его пребывании, сообщить в полицию по номеру (098)5996354 (заместитель начальника отдела уголовного розыска Нацполиции в Винницкой области Солодун Максим Владимирович) или 102.

Ранее двойное убийство произошло в Одесской области. В собственном доме были найдены тела супругов, 51-летнего мужчины и 49-летней женщины, застреленных выстрелами в спину.

Кроме того, в Одесской области обнаружили тело гражданина Израиля Александра Бохонова, который исчез 19 января в Белгороде-Днестровском. Причины смерти выясняются.

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