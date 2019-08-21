В Киеве задержали похитителя велосипедов

В Киеве 21-летнего парня задержали за похищение двух велосипедов и самоката, рассказали в ГУ НП Киева.

Так, к правоохранителям обратился киевлянин и сообщил, что из его гаражного бокса на улице Богатырской похитили велосипед. Пострадавший предоставил фото транспортного средства и необходимые документы.

На следующий день в полицию обратилась мать 11-летнего мальчика и сообщила, что наглядно знакомый молодой человек украл спортивный велосипед ее сына.

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Также установлено, что злоумышленник похитил со школьного стадиона самокат, пока владелец транспортного средства играл в футбол. Этот факт подтвердили охранники, которые видели правонарушителя в момент совершения кражи.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого – им оказался 21-летний киевлянин, который имеет криминальный опыт. Сейчас он ждет приговора в Оболонском суде за грабеж и кражу, которые совершил весной этого года.

Следственным отделом Оболонского управления полиции злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 185 (Кража, совершенная повторно) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Киевской области трое жителей села Матюши Белоцерковского района устроили жестокие пытки 19-летнего парня, требуя от него признания в краже велосипеда.

Напомним, в 2018 году в Киеве работали 30 велопрокатных станций. Несмотря на предупреждения, велосипеды несколько раз портили и даже пытались воровать. Так, мужчина взял прокатный велосипед и нес на плечах 400 м, пока его не увидели прохожие и не обратились в полицию. Преступнику грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

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