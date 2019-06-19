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В Киеве задержали сообщников, продававших наркотики под видом средств для похудения

19 июня, 11:31

Задержанные – жители столицы, 1983 и 1993 годов рождения

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua.

В Киеве полиция разоблачила мужчину и женщину в сбыте запрещенных таблеток под видом средств для похудения. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

Сообщается, что сообщники распространяли психотропные вещества через интернет. Их задержали во время проведения очередного этапа оперативной закупки.

"В ходе проведения санкционированных обысков в помещениях сообщников полицейские обнаружили и изъяли 8400 таблеток с содержанием психотропного вещества, которые они сбывали под видом средств для похудения. Розничная стоимость изъятых препаратов по ценам "черного" рынка составляет более 200 тысяч гривен", – говорится в сообщении.

Также правоохранители изъяли мобильные телефоны и банковские карточки фигурантов, которые наркодельцы использовали для связи и расчета с "клиентами". Изъятое направили на проведение экспертного исследования.

Задержанные – жители столицы, 1983 и 1993 годов рождения. За совершенное злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве полицейские остановили автомобиль, водитель которого вел себя странно. Правоохранители сразу заметили, что, вероятно, мужчина находится "под кайфом". Когда у него спросили, нет ли в салоне наркотиков, он сразу признался, что они лежат в аптечке. Там полицейские нашли 20 пакетов с порошком и 100 граммов зелья.


Также мы сообщали, что в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов. Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.

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Тег Киев, наркотики, задержание

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