В Киеве задержали торговца ртутью

В автомобиле фигуранта обнаружили стеклянную емкость с опасным веществом

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В Киеве, где ранее неизвестные выбросили пакет с ртутью, задержали мужчину, который пытался сбыть около 10 килограммов опасного вещества.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева на странице в Facebook.

"Во время проведения следственных действий задокументированы незаконные действия гражданина, который приехал в Киев из Николаева и пытался продать ртуть в больших объемах", - говорится в сообщении.

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Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Во время обыска автомобиля фигуранта правоохранители обнаружили и изъяли стеклянную емкость, в которой находилась вещество, похожее на ртуть, весом около 10 килограммов.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Проводятся неотложные следственные действия.

В прокуратуре отмечают, что уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 321 (незаконный сбыт ядовитых или сильнодействующих лекарственных веществ и средств в особо крупных размерах) УК Украины.

Ранее в Ровно контрразведчики Службы безопасности Украины с помощью местной полиции задержали мужчину, который пытался продать металлическую ртуть возле торгового центра. Вес опасного "товара" составил около 60 килограммов.

А в Одесской области на границе с Молдовой пограничники задержали двоих мужчин, которые пытались незаконно переместить через границу 12 кг ртути.

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