В Киеве задержали троих парней, жестоко избивших охранника (видео)

Нападавшими оказались трое киевлян, которые раньше не попадали в поле зрения копов. Им грозит до 10 лет тюрьмы

/ Фото: Pixabay

Столичные правоохранители задержали трех молодых людей, которые на прошлой неделе жестоко избили охранника супермаркета на улице Ярославской. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

В полиции уточнили, что мужчина до сих пор находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

"Правоохранители опросили свидетелей правонарушения, отработали прилегающую территорию и видео с камер наблюдения. Мы установили, что мужчина находился на рабочем месте, когда к нему начала цепляться компания молодых людей навеселе, среди которых была одна девушка. Один из злоумышленников ударил охранника по лицу, после чего вместе с двумя своими товарищами начал его бить до тех пор, пока последний не упал на пол без сознания", – сообщил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.

Нападавшими оказались трое киевлян, которые ранее к уголовной ответственности не привлекались. Их задержали и объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того следственным отделом Подольского управления полиции решается вопрос о внесении в единый реестр досудебных расследований сведений по данному факту по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Также об инциденте смотрите в сюжете:

Напомним, в Одесской области полиция Измаила выясняет обстоятельства смерти 48-летнего местного жителя, которого нашли без сознания во дворе жилого дома на проспекте Мира после того, как его избили подростки.

Кроме того, в городе Беляевка Одесской области полицейские задержали двоих подростков, которые подозреваются в жестоком избиении бездомного мужчины ради забавы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram