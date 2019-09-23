В Киеве задержали водителя катера, задевшего каркасом мост (видео)

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве правоохранители остановили водителя, который в нетрезвом состоянии управлял катером и задел каркасом мост. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"Во время патрулирования реки Десенка работники отдела полиции в речном порту "Киев" заметили катер, который задел верхним каркасом мост. Поэтому правоохранители решили остановить плавсредство для проверки. Пообщавшись с 54-летним водителем, полицейские выяснили, что он находится в алкогольном опьянении", – говорится в сообщении.

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На мужчину составили административный протокол по ч. 5 ст. 130 (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере 150 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права управления плавучими средствами на срок от одного до трех лет, или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или административный арест на срок от 10 до 15 суток.

Ранее в Киеве задержали мужчину, который угнал катер, чтобы покататься на нем вместе с друзьями.

Также столичная прокуратура сообщила о подозрении владельцу моторной лодки, которая врезалась в яхту на Днепре, из-за чего погиб человек.

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