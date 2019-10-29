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В Киеве задержали водителя маршрутки под наркотиками

29 октября, 16:59

Правоохранители заметили маршрутку, которая странно ехала

Иллюстрация. Фото: скриншот

Иллюстрация. Фото: скриншот

В Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали водителя, который находился за рулем маршрутного автобуса в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщил заместитель председателя департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на своей странице в Facebook.

По его данным, инцидент произошел в понедельник утром, 28 октября. Правоохранители заметили маршрутку, которая странно ехала. Через некоторое время транспортное средство остановилось, и в салон вошли около 15 пассажиров. Полицейские решили проверить водителя маршрутки и оказалось, что мужчина находился в неадекватном состоянии и ранее у него забрали права.

"У него снова заметили явные признаки наркотического опьянения: расширенные зрачки глаз, которые не реагируют на свет, пальцы рук выраженно дрожат", – отметил Билошицкий.

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Он также сообщил, что мужчину отвезли в больницу на обследование. Тест показал, что он действительно принимал наркотики.

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"Мы подготовили соответствующие письма Укртрансбезпекы и Департамента транспортной инфраструктуры КГГА для реагирования в пределах их компетенции – принятие решения о лишении лицензии и расторжения договора по перевозке пассажиров по данному маршруту соответственно", – подчеркнул правоохранитель.

Напомним, в начале октября полицейские назвали пять главных причин ДТП в Украине. Как оказалось, в этот список вошло и управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Как новости "Сегодня" писали ранее, в Центральной геофизической обсерватории в Киеве обнаружили два источника радиации.

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