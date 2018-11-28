В Киеве задержали военного Нацгвардии, занимавшегося сбытом оружия

Военный с подельниками заказывали комплектующие за рубежом и собирали оружие

Сотрудники СБУ и ГПУ совместно блокировали в Киеве деятельность группировки, которая специализировалась на сбыте огнестрельного оружия. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Отмечается, что в группировку входил военнослужащий Нацгвардии. Преступники заказывали за границей "комплектующие" для сбора оружия. Товар они получали по почте, собирали средства поражения и реализовывали клиентам на черном рынке, в том числе представителям криминальных кругов. Средняя стоимость одной единицы оружия составляла две тысячи долларов.























В Киеве был задержал военнослужащий Нацгвардии при попытке сбыта восьми единиц огнестрельного оружия. По месту жительства фигурантов провели обыски, изъяли немало запчастей к короткоствольному огнестрельному оружию, в частности, пистолетных затворов, рамок, стволов и магазинов. Задержанному злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, 19 ноября в Киеве поймали международного террориста, торговавшего оружием. Подозреваемого депортировали из одной из азиатских стран за связи с "Исламским государством".

Кроме того, ранее в Киеве правоохранители разоблачили и задержали мужчину, который сбывал автомат Калашникова, гранатометы, пистолеты-пулеметы и боеприпасы к ним.