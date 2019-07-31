Мужчина сам признался, куда дел цепочку

Фото: ГУ Нацполиции Киева

Пойманный в Киеве вор проглотил украденную цепочку https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%20%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D1%83 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%20%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D1%83 2019-07-31T13:30:00+03:00 Происшествия Мужчина сам признался, куда дел цепочку

В Киеве граждане помогли полиции задержать мужчину, который после ограбления проглотил цепочку потерпевшей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции столицы.

"В дежурную часть Голосеевского управления полиции поступило сообщение о грабеже на улице Голосеевской. Полицейские установили, что к 73-летней женщине подбежал мужчина, сорвал с шеи цепочку, отобрал кошелек и начал бежать. Злоумышленника остановили неравнодушные граждане, которые стали свидетелями преступления. Это – 26-летний житель Луганской области, ранее судимый за кражи. Его задержали", – говорится в сообщении.

Фото: ГУ Нацполиции в Киеве Реклама

Во время поверхностного осмотра у мужчины нашли кошелек потерпевшей. Впоследствии он признался полицейским, что сорванную цепочку проглотил. Во время медосмотра на рентген-снимке задержанного врачи обнаружили украшение.

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Начато уголовное производство по части второй статьи 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту объявили о подозрении. За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы.

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