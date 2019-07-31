Пойманный в Киеве вор проглотил украденную цепочку

В Киеве граждане помогли полиции задержать мужчину, который после ограбления проглотил цепочку потерпевшей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции столицы.
"В дежурную часть Голосеевского управления полиции поступило сообщение о грабеже на улице Голосеевской. Полицейские установили, что к 73-летней женщине подбежал мужчина, сорвал с шеи цепочку, отобрал кошелек и начал бежать. Злоумышленника остановили неравнодушные граждане, которые стали свидетелями преступления. Это – 26-летний житель Луганской области, ранее судимый за кражи. Его задержали", – говорится в сообщении.
Во время поверхностного осмотра у мужчины нашли кошелек потерпевшей. Впоследствии он признался полицейским, что сорванную цепочку проглотил. Во время медосмотра на рентген-снимке задержанного врачи обнаружили украшение.
Начато уголовное производство по части второй статьи 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту объявили о подозрении. За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Одессе двое мужчин под видом полицейских ворвались в арендованную туристами-иностранцами квартиру и ограбили их. Чтобы попасть в жилище, преступники представились правоохранителями. Иностранные гости, услышав о необходимости проверки документов, сразу открыли им двери. Разбойники ворвались в квартиру и, угрожая пистолетом, ограбили туристов. После этого "гости" скрылись.
Напомним, не так давно под Киевом поймали банду, которая в форме сотрудников СБУ нападала на дорогие машины.
Также мы писали, что в Черновцах в дом ко двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина, и начали вымогать у них деньги.
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