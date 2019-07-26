В Киеве задержали воров, укравших 80 метров кабеля правительственной связи: фото

Похитителями оказались молодая женщина и двое иностранцев













В Киеве задержали группу воров кабеля правительственной связи: двое иностранцев и женщина проникли в телефонный колодец, откуда вырезали около 80 метров проводов. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

"В ходе отработки Днепровского района оперативники столичной полиции заметили подозрительных мужчин и женщину, которые "крутились" во дворе дома на улице Сулеймана Стальского. Поэтому правоохранители решили проследить за ними. Мужчины открыли люк и остались ждать на улице, а женщина спустилась к техническому колодцу и вырезала кабель", – говорится в сообщении.

Так, женщина вырезала около 80 метров кабеля, который мужчина перерезали на куски и сложили в сумку. После этого троица попыталась скрыться с места инцидента, однако была задержана.

Злоумышленники: 24-летняя местная жительница и двое уроженцев другого государства, 1956 и 1976 года рождения. Все трое ранее попадали в поле зрения правоохранители за кражи и хранение наркотиков. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 3 ст. 185 ("Покушение на кражу") Уголовного кодекса Украины. Им грозит до шести лет лишения свободы.

При этом отмечается, что преступники нанесли ущерб на сумму 20 тысяч гривен.

Ранее под Киевом полицейские применили оружие, чтобы задержать грабителей.

Также сообщалось, что мошенники крадут информацию с телефонов и гаджетов украинцев.

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