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В Киеве задержали врача онкодиспансера на взятке в две тысячи долларов

5 ноября, 16:34

Медик требовал и получил 2000 долларов за предоставление медицинской документации

Фото: прокуратура Киева

Фото: прокуратура Киева

В Киеве на взятке задержали врача Киевского областного онкологического диспансера. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Установлено, что врач требовал и получил 2000 долларов США за предоставление медицинской документации, необходимой для прохождения медико-социальной экспертизы без реального прохождения лицом медицинского обследования", - говорится в сообщении.

Фото: прокуратура Киева

Фото: прокуратура Киева

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В настоящее время врача задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Ранее в Киеве разоблачили руководителя отделения одного из институтов Национальной академии медицинских наук, вымогавшего взятку за проведение операции на печени. Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Ранее в Черкассах сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках врача учреждения здравоохранения. Женщину задержали на рабочем месте.

Отметим, что двум сотрудникам Национального института рака, которые подозреваются в том, что наживались на тяжелобольных пациентах, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

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Киев взятка врач

Источник: Сегодня

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