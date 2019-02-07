В Киеве задержали замглавы госпредприятия на крупной взятке

По данным прокуратуры, чиновница требовала 190 тыс. грн взятки и получила первую часть

Прокуратура Киева / Facebook.

В Киеве задержали замглавы госпредприятия на крупной взятке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c1b/c26/5c5c1bc26d07e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c1b/c26/5c5c1bc26d07e.jpg 2019-02-07T14:02:00+02:00 Происшествия По данным прокуратуры, чиновница требовала 190 тыс. грн взятки и получила первую часть

Правоохранители задержали заместителя директора государственного предприятия "Украинский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт строительных материалов и изделий" по подозрению в вымогательстве 190 тыс. грн взятки в Киеве.

Задержание состоялось в среду, 6 февраля, информирует пресс-служба столичной прокуратуры.

"Указанные средства чиновница требовала за решение вопроса по ускорению проведения этой организацией экспертного исследования по качеству выполненных строительных работ, назначенного следователем", – сказано в сообщении.

Замдиректора задержали во время получения первой части взятки – 150 тыс. грн – по месту работы.

Решается вопрос о сообщении подозрения. Имя чиновницы не раскрывается.

При этом на сайте института говорится, что должность заместителя директора занимает Светлана Лаповская.

Скриншот сайта ndibmv.kiev.ua

Ранее мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток. В международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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