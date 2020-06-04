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В Киеве задержали банду опытных квартирных воров

4 июня, 14:25

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Все четверо участников были судимы

На столичной Троещине полиция задержала квартирных воров с криминальным прошлым. Их задержали, когда те отмечали совершение очередного преступления, рассказали в ГУ НП столицы.

Так, сотрудники уголовного розыска Деснянского управления полиции задержали четырех мужчин за совершение кражи на проспекте Маяковского. Фигуранты – местные жители. Двое из них – 1980 года рождения, еще двое – 1982-го и 1985-го.

Мужчины ранее судимы за квартирные кражи, нанесение телесных повреждений, а по одному из них в столичном Деснянском суде продолжается рассмотрение дела за совершение кражи личных вещей граждан.

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Воры предварительно выбрали квартиру, владельцы которой выехали на дачу. Ночью, взломав дверные замки, мужчины проникли в помещение. Внутри они разыскали ценные вещи хозяев и пытались убежать.

Полицейские задержали их на улице, когда они праздновали свой "триумф". Обыскав жилье фигурантов, правоохранители нашли пропавшие вещи из квартиры и орудия совершения преступления.

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Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Двум 40-летним мужчинам уже объявлено о подозрении, суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста и содержания под стражей. В отношении остальных задержанных решается вопрос об объявлении им о подозрении и избрании меры пресечения. За содеянное злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что правоохранители в Киеве задержали мужчин, которые, притворяясь таксистами, обворовывали пассажиров.

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Также следователи киевской полиции завершили расследование "деятельности" преступной группы, которая обворовывала граждан, предварительно угощая их напитками с психотропным препаратом. Один из пострадавших умер от отравления клозапином и этиловым спиртом.

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Киев кража воровство полиция Троещина

Источник: Сегодня

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