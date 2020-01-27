В Киеве зафиксировали случай заражения коронавирусом: детали

Речь идет не о китайском коронавирусе, паниковать не стоит

Фото: А. Бойко, "Сегодня"

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В Киеве зафиксирован случай заражения коронавирусом. Об этом сообщается на странице Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Так, сообщается, что за эпидсезон 2019-2020 гг. в лабораторию поступило 73 образца для исследования на заболеваемость гриппом.

"По результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получено 12 положительных результатов: грипп А (H1N1) – 3, грипп А нетипичный – 1, грипп В – 3, аденовирус – 2, бокавирус – 1, коронавирус – 1 и риновирус – 1", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в Киевском лабораторном центре МОЗ заверили, что на данный момент случай заражения именно тем коронавирусом, который вызвал вспышку в Китае, в столице не выявлен.

"Мы разъясним у нас на сайте и на страничке в социальных сетях, что имеется в виду", – рассказали нам в центре.

Также там отметили, что коронавирус в Украине выделяется еще с 1965 года, однако это не то заболевание, которое вспыхнуло в Китае.

"Первый случай коронавируса (китайского – ред.) в Киеве не зарегистрирован. Коронавирус у нас в Украине выделяется еще с 1965 года. Но это не тот вирус из Китая, о котором все сейчас говорят и боятся его. Мы контролируем ситуацию, все пациенты с вирусами доставляются в медицинские заведения города. Все тщательно проверяются. Люди должны понимать, что вирусов много выделяется и от животных, и от птиц, и от людей. Паниковать не стоит", – говорят в центре.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, в Украине создали оперативный штаб для противодействия коронавирусу. Украинские власти активно общаются со Всемирной организацией здравоохранения. Кроме того, известные врачи дали украинцам рекомендации, как защититься от нового опасного коронавируса из Китая. В Министерстве здравоохранения Украины призвали граждан и путешественников придерживаться обычных мер предосторожности.

Более подробно читайте в материале "Сегодня": "Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: онлайн-карта и подробности".

Все подробности в спецтеме Коронавирус из Китая

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