В Киеве загорелась легковушка, пострадал мужчина

Мужчина пытался самостоятельно потушить свою машину, но неудачно

Фото: ГСЧС Киева

В столице 5 февраля рано утром вспыхнул автомобиль, которых находился на ул. Ирпенской, 70, в Святошинском районе. Спасателей на место происшествия вызвали в 4:02, рассказали в ГСЧС Киева.

По прибытию, пожарные установили, что загорелся автомобиль Dodge. В 4:23 бойцы ликвидировали возгорание. В результате пожара поврежден салон, лобовое стекло, моторный отсек. Кроме того, повреждения получил Volkswagen Polo, который был припаркован рядом – у него повреждено колесо и лакокрасочное покрытие.

Владелец автомобиля пытался потушить пламя самостоятельно, однако ему это не удалось. Мужчина получил ожоги ноги и пальцев рук. Спасатели передали пострадавшего бригаде скорой помощи, однако от госпитализации он отказался.

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Причина возгорания устанавливается.

Ранее в Киеве утром 31 января, произошел пожар в гаражном кооперативе на улице Полесской, 7 (Дарницкий район).

Еще на окраине Киева произошел масштабный пожар в магазине мебели. Также сообщалось о пожаре возле церкви на Петропавловской Борщаговке.

В последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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