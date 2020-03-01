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В Киеве загорелась маршрутка с пассажирами (фото, видео)

1 марта, 17:27

Станислав Кожемякин

Пожар произошел на Соломенской площади

В Киеве, где ранее у маршрутного автобуса прямо на ходу отлетело колесо, с этим видом транспорта произошла новая авария.

Как сообщили в управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, утром 1 марта в Соломенском районе столицы загорелся микроавтобус.

"К счастью, все пассажиры сразу же вышли из транспортного средства еще до прибытия пожарных. Никто не пострадал", – отметили в спасательном ведомстве.

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Отмечается, что вызов о ЧП на Соломенской площади поступил в 10:02, а уже в течение 10 минут спасатели прибыли и ликвидировали пожар. Сам микроавтобус при этом был полностью уничтожен огнем.

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Причины возгорание пока что неизвестны – их устанавливают следователи.

Напомним, ранее в этом месяце в Киеве женщина на ходу выпала из маршрутки, а затем автобус еще и переехал ей обе ноги. Чтобы разобраться в произошедшем, корреспонденты новостей "Сегодня" отправились к компании-перевозчику.

Кроме того, неделю назад в Белой Церкви в Киевской области автобус "Богдан" во время перевозки пассажиров "потерял" два колеса – их отбросило в припаркованную легковушку.

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Киев маршрутка маршрутки микроавтобус Соломенская Соломенский район

Источник: Сегодня

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