В Киеве загорелась типография, огонь тушили 34 пожарных

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Огонь вспыхнул в отделении для просушки листов бумаги

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

В пятницу, 30 ноября, в 4:35 пожарные узнали о пожаре в здании типографии на ул. Киото, 25, в Деснянском районе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Киеве.

На месте выяснилось, что пожар возник в одноэтажном здании типографии в станке для печати размером 1015 м, в отделении для просушки листов бумаги на площади 50 кв. м. Уже в 05:32 пожарные локализовали пожар и в 5:54 – ликвидировали возгорание.


Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Во время тушения пожара на безопасное расстояние вывели двух работников типографии. Из-за сильного дыма они не могли самостоятельно выйти из здания. К ликвидации пожара привлекалось 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 34 человека личного состава.

Правоохранители устанавливают причину пожара, погибших и травмированных нет.

Напомним, накануне произошел пожар в здании Минфина на улице Межигорской, 11. Возгорание произошло в шахте лифта на уровне седьмого этажа, там сгорели кабели. Никто из сотрудников не пострадал, целыми остались также все документы и техника.

13 ноября в высотке на Оболони вспыхнул сильный пожар, проходила эвакуация жителей. Возгорание произошло в лифтовой шахте с пятого по 23 этаж. Огонь распространился также на одну из квартир на 20-м этаже. В квартире спасли двух людей, включая одного ребенка.
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