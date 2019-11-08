В Киеве загорелся троллейбус с пассажирами

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

В Киеве утром в пятницу, 8 ноября, в Шевченковском районе загорелся троллейбус с пассажирами. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

"В 8:31 в оперативно-координационный центр поступило сообщение о возгорании троллейбуса на перекрестке улиц Щербаковского и Ружинской. Как оказалось, в троллейбусе произошло короткое замыкание в моторном отсеке с последующим горением. Троллейбус в это время находился на остановке общественного транспорта, внутри находились пассажиры", – говорится в сообщении.

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве Реклама

Водитель троллейбуса сделал объявление, чтобы пассажиры вышли из салона и самостоятельно, до прибытия пожарно-спасательного подразделения, ликвидировал возгорание с помощью огнетушителя.

Жертв и пострадавших нет.

Ранее житель Киева стал свидетелем того, как водитель одной из столичных маршруток помыл свое транспортное средство водой из лужи. Также в сеть попало видео, как пассажиры возле станции метро "Васильковская" толкают в Киеве в депо сломавшийся троллейбус 45-го маршрута.

Как сообщалось, киевская власть планирует заменить маршрутки, которые регулярно попадают в ДТП, комфортабельными автобусами. На первом этапе планируют отказаться от услуг перевозчиков, которые дублируют коммунальный транспорт. А это – едва ли не каждый третий "бусик".

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