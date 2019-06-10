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В Киеве закрыли две центральные станции метро: названа причина

10 июня, 11:25

Правоохранители проверяют сообщение о минировании

В Киеве две центральные станции метро "Театральная" и "Золотые ворота" закрыты в первой половине дня на проверку в связи с сообщением о минировании. Об этом сообщает пресс-служба подземки.

"Станции "Театральная" и "Золотые ворота" закрыты на проверку. Поступил анонимный звонок о минировании. Приносим извинения за неудобства. Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении.

Напомним, что в столице практически каждую неделю "минируют" объекты социальной инфраструктуры. В частности, на прошлой неделе в Киеве "заминировали" Lavina, Globus, Skymall, ArtMall, детсады "Теремок", "Незабудка", "Родничок", "Елочка", "Сказочный городок", "Рассвет", больницы на Волынской, 21, на Демеевской, 5А, на Кирилловской, 103, на Братиславской, 3 и на Коновальца, 34А. 

Не так давно новости "Сегодня" сообщали, что в Киеве несколько раз "минировали" аэропорт "Киев" ("Жуляны"). Также дважды полиция получала сообщения об угрозах взрыва в зданиях Верховной Рады, Кабинета министров. Вместе с тем также поступают сообщения о минировании и жилых домов. Один из таких случаев недавно был в Святошинском районе.


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Тег Киев, метро, минирование

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