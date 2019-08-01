В Киеве закрыли одну из центральных станций метро: названа причина

В Киеве станция метро "Театральная" закрыта после полудня в четверг, 1 августа, в связи с сообщением о минировании. Об этом сообщает пресс-служба подземки.
Станция закрыта на вход и выход, а также не работает как пересадочный узел на "Золотые ворота".
На данный момент проверяется полученное анонимное сообщение.
Не так давно также мы писали, что в Киеве несколько раз "минировали" аэропорт "Киев" ("Жуляны"). Также дважды полиция получала сообщения об угрозах взрыва в зданиях Верховной Рады, Кабинета министров. Вместе с тем также поступают сообщения о минировании и жилых домов. Один из таких случаев был в Святошинском районе.
Также сообщалось, что в Киеве оперативники задержали псевдоминера медицинских учреждений. Шутником, который сделал ложное сообщение о минировании, оказался житель Киевской области. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 ("Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности") Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.
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