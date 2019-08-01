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В Киеве закрыли одну из центральных станций метро: названа причина

Сегодня, 12:56

Станция метро "Театральная" не работает в связи с сообщением о минировании

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Киеве закрыли одну из центральных станций метро: названа причина https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%22%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%22%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%22%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%22%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 Происшествия Станция метро "Театральная" не работает в связи с сообщением о минировании

В Киеве станция метро "Театральная" закрыта после полудня в четверг, 1 августа, в связи с сообщением о минировании. Об этом сообщает пресс-служба подземки.

Станция закрыта на вход и выход, а также не работает как пересадочный узел на "Золотые ворота".

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На данный момент проверяется полученное анонимное сообщение. 

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Не так давно также мы писали, что в Киеве несколько раз "минировали" аэропорт "Киев" ("Жуляны"). Также дважды полиция получала сообщения об угрозах взрыва в зданиях Верховной Рады, Кабинета министров. Вместе с тем также поступают сообщения о минировании и жилых домов. Один из таких случаев был в Святошинском районе.

Также сообщалось, что в Киеве оперативники задержали псевдоминера медицинских учреждений. Шутником, который сделал ложное сообщение о минировании, оказался житель Киевской области. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 ("Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности") Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

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Киев метро минирование

Источник: Сегодня

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