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В Киеве закрыта на вход и выход станция метро "Дворец спорта": названа причина

4 марта, 12:36

Наталья Руда

Станция не работает и как пересадочный узел в связи с сообщением о минировании

В Киеве в среду, 4 марта, после полудня станция метрополитена "Дворец спорта" закрыта на вход и выход, а также не работает на пересадку. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

"Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки", – говорится в сообщении.

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Как сообщал сайт "Сегодня", в Киеве "минирования" станций метро происходят довольно регулярно. Не так давно в связи с анонимным сообщением о минировании станция "Крещатик" была закрыта на вход и выход для пассажиров и не работала как пересадочный узел.

Отметим, что так называемый "телефонный терроризм" наказывается очень строго. Так, недавно в Киеве суд приговорил к лишению свободы 33-летнего жителя Чернигова, который отправил заведомо ложное сообщение о минировании станции метро "Нивки".

Самого известного "минера" – Алексея Белько, который в сентябре прошлого года угрожал взорвать мост Метро, -в конце января Днепровский райсуд Киева постановил отправить в психлечебницу. Также ранее он признался о своей пагубной привычке. Подробности – в сюжете.

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Киев метро минирование Киевский метрополитен

Источник: Сегодня

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