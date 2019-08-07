В Киеве заметили экстремалов, катающихся по городу в багажнике машины: видео

Столичные автомобилисты сняли на видео экстремалов, которые решили прокатиться по городу не в салоне автомобиля, а в багажнике. Кадры опубликованы в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.
Так, двое мужчин, как видно на ролике, сидят в открытом багажнике легковушки, пока она едет по проспекту Правды.
"В соседнее село могут и не доехать. Как говорят британские ученые – "мешки с костями", - говорится в подписи к видео.
В трендеЗеленский летит в Турцию, США обвинили Китай в махинациях, а Сибирь пылает еще сильнее: топ-темы дня
Ранее сообщалось, что в Киеве группа подростков-экстремалов в конце июля забралась на опору Южного моста. Пока их снимали с моста спасатели, на переправе возникли серьезные тянучки.
Также пассажиры Киевского метрополитена стали свидетелями чрезвычайного происшествия. Мужчина вскочил на рельсы и лег между ними. Поезд остановился в нескольких метрах, и смельчак скрылся. Очевидцы даже не пытались его задержать. А полицейские прибыли, когда и след простыл. Видео инцидента с мужчиной, который лег на рельсы, копы изъяли с камер метро. Никого еще не объявляли в розыск. Решают, как квалифицировать дело. Но известно, что эта опасная затея едва не привела к сбою в работе метрополитена. При этом случай мог закончиться не одной, а двумя смертями.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк