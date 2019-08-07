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В Киеве заметили экстремалов, катающихся по городу в багажнике машины: видео https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 2019-08-07T09:51:00+03:00 Происшествия Инцидент произошел на проспекте Правды

Столичные автомобилисты сняли на видео экстремалов, которые решили прокатиться по городу не в салоне автомобиля, а в багажнике. Кадры опубликованы в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

Так, двое мужчин, как видно на ролике, сидят в открытом багажнике легковушки, пока она едет по проспекту Правды.

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"В соседнее село могут и не доехать. Как говорят британские ученые – "мешки с костями", - говорится в подписи к видео.

Ранее сообщалось, что в Киеве группа подростков-экстремалов в конце июля забралась на опору Южного моста. Пока их снимали с моста спасатели, на переправе возникли серьезные тянучки.

Также пассажиры Киевского метрополитена стали свидетелями чрезвычайного происшествия. Мужчина вскочил на рельсы и лег между ними. Поезд остановился в нескольких метрах, и смельчак скрылся. Очевидцы даже не пытались его задержать. А полицейские прибыли, когда и след простыл. Видео инцидента с мужчиной, который лег на рельсы, копы изъяли с камер метро. Никого еще не объявляли в розыск. Решают, как квалифицировать дело. Но известно, что эта опасная затея едва не привела к сбою в работе метрополитена. При этом случай мог закончиться не одной, а двумя смертями.

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