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В Киеве замглавы РГА заставил коммунальщиков отремонтировать свою квартиру

3 мая, 14:56

Коммунальщикам насчитывали дополнительные выплаты, завышая количество отработанных рабочих часов

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua.

В Киеве один заместитель главы одной из районных государственных администраций сделал ремонт в своем жилище, используя работников подчиненного ему коммунального предприятия. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Досудебным расследованием было установлено, что на протяжении 2018 года чиновник привлекал работников подчиненного коммунального предприятия к проведению ремонтных работ в собственной квартире. С целью мотивации подчиненных последним насчитывали дополнительные выплаты путем безосновательного завышения количества отработанных рабочих часов. О чем делались соответствующие записи в табелях учета рабочего времени. Как результат, были безосновательно потрачены бюджетные средства", – говорится в сообщении.

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua

В ходе обысков по месту работы и жительства фигурантов дела правоохранители изъяли документацию, подтверждающую преступную деятельность должностных лиц, фальсифицированные табели, "черновые" записи.

Накануне, 2 мая, заместителю главы РГА было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и еще двум чиновникам коммунального предприятия по ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве за вымогательство и получение взятки в 39 тысяч гривен задержали 31-летнего замдиректора – главного инженера КП по содержанию зеленых насаждений Печерского района.

Также мы писали, что начальник госпредприятия в Киеве попался на взятке в 650 тысяч гривен. За деньги начальник продавал проведение положительной экспертизы.

Не так давно пойманный на взятке полицейский пытался съесть купюры:


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Тег коррупция

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