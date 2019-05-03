В Киеве замглавы РГА заставил коммунальщиков отремонтировать свою квартиру

Коммунальщикам насчитывали дополнительные выплаты, завышая количество отработанных рабочих часов

Фото: npu.gov.ua.

В Киеве один заместитель главы одной из районных государственных администраций сделал ремонт в своем жилище, используя работников подчиненного ему коммунального предприятия. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Досудебным расследованием было установлено, что на протяжении 2018 года чиновник привлекал работников подчиненного коммунального предприятия к проведению ремонтных работ в собственной квартире. С целью мотивации подчиненных последним насчитывали дополнительные выплаты путем безосновательного завышения количества отработанных рабочих часов. О чем делались соответствующие записи в табелях учета рабочего времени. Как результат, были безосновательно потрачены бюджетные средства", – говорится в сообщении.

Фото: npu.gov.ua

В ходе обысков по месту работы и жительства фигурантов дела правоохранители изъяли документацию, подтверждающую преступную деятельность должностных лиц, фальсифицированные табели, "черновые" записи.

Накануне, 2 мая, заместителю главы РГА было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и еще двум чиновникам коммунального предприятия по ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

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