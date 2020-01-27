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В Киеве "заминировали" Центральный вокзал (фото)

27 января, 16:25

На улице стоят более сотни пассажиров

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале проходит проверка сообщения о заминировании, сообщили "Сегодня" очевидцы.

Вход в здание вокзала перекрыт бело-красной лентой. Из здания эвакуировали более сотни человек с чемоданами и дорожными сумками, сейчас они ожидают окончания проверки на улице у здания.

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Фото: Ирина Маринич, "Сегодня"

Напомним, 24 января в Киеве из-за анонимного звонка минера на проверку закрыли пять станций в центральной части города – "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота" и "Театральную".

Ранее в Киеве "заминировали" метро: несколько станций были закрыты для пассажиров. Полицейские два дня подряд получали анонимные сообщения о массовых заминированиях. 19 сентября пришлось перепроверить на наличие взрывчатки более полусотни объектов в Киеве: это 11 детсадов, 8 медучреждений, 20 жилых домов, 22 ТРЦ, мосты и госучреждения. Аналогичное сообщение поступило 20 сентября – и снова для проверок пришлось привлекать кинологов, взрывотехников, киберполицию, поскольку письма с угрозами поступали на электронную почту. К счастью, опасных предметов не обнаружили, но, увы, не нашли и "минеров". Еще одно подобное происшествие произошло в Деснянском районе – тут по телефону заминировали всю улицу Бальзака. Злоумышленника по­­лицейские вычислили.

Подробности о минированиях в столице смотрите в сюжете:

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Киев вокзал заминировали

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