В Киеве "заминировали" элитную гимназию: видео с места событий

В Киеве четвертый раз за минувшие шесть дней "заминировали" элитную гимназию №32, расположенную на улице Ивана Федорова в Печерском районе столицы.
Об этом сообщили в Facebook "Киев оперативный" и выложили видео с места происшествия.
На кадрах ролика видно, что детей и преподавателей эвакуировали из помещения, к зданию подъехала пожарная машина, карета скорой помощи и полиция.
Дети расположились в ближайших к школе дворах и сквериках, дожидаясь, когда им можно будет вернуться к учебе.
В столичной полиции сайту "Сегодня" подтвердили факт получения сообщения о минировании.
"Проводится эвакуация учеников и преподавателей. На место выехали сотрудники, взрывотехники и кинологи", – заявили стражи порядка.
При этом в полиции пока не стали уточнять, какой это случай минирования по счету гимназии на улице Федорова – четвертый или пятый.
"Шутников ищем. Возможно это кто-то из учеников срывает занятия в гимназии", – предположили копы.
Ранее мы сообщали, что в Киеве в одном из учебных заведений 1 сентября началось не с праздничной линейки – неизвестные сообщили о минировании гимназии.
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