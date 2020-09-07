В Киеве "заминировали" элитную гимназию: видео с места событий

Сообщение о взрывчатке поступило в четвертый раз за неделю

В Киеве четвертый раз за минувшие шесть дней "заминировали" элитную гимназию №32, расположенную на улице Ивана Федорова в Печерском районе столицы.

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Об этом сообщили в Facebook "Киев оперативный" и выложили видео с места происшествия.

На кадрах ролика видно, что детей и преподавателей эвакуировали из помещения, к зданию подъехала пожарная машина, карета скорой помощи и полиция.

Дети расположились в ближайших к школе дворах и сквериках, дожидаясь, когда им можно будет вернуться к учебе.

Видео: Киев Оперативный

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В столичной полиции сайту "Сегодня" подтвердили факт получения сообщения о минировании.

"Проводится эвакуация учеников и преподавателей. На место выехали сотрудники, взрывотехники и кинологи", – заявили стражи порядка.

При этом в полиции пока не стали уточнять, какой это случай минирования по счету гимназии на улице Федорова – четвертый или пятый.

"Шутников ищем. Возможно это кто-то из учеников срывает занятия в гимназии", – предположили копы.

Ранее мы сообщали, что в Киеве в одном из учебных заведений 1 сентября началось не с праздничной линейки – неизвестные сообщили о минировании гимназии.

Видео: Киев Оперативный

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