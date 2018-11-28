В Киеве "заминировали" сеть супермаркетов

Сегодня, 19:41

Взрывчатку ищут в нескольких магазинах

Фото: Наталья Мамчур, &quot;Сегодня&quot;
Фото: Наталья Мамчур, "Сегодня"

В Киеве 28 ноября вечером неизвестные сообщили о минировании в нескольких супермаркетах одной из торговых сетей. В частности, полиция закрыла на проверку магазин на улице Бережанской на Минском массиве. Территорию возле супермаркета оградили красной лентой.

На вопросы местных жителей о причинах закрытия, полицейские не отвечали, лишь уточняя, что "супермаркет будет закрыт еще долго". Позже правоохранители уточнили, что аноним заявил о бомбе в супермаркете около семи часов вечера. Всех покупателей и персонал супермаркета эвакуировали.

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Фото: Любомира Ремажевская, "Громадське"

В главке столичной полиции уточнили, что сообщение о заминировании супермаркета поступил в колл-центр СБУ. Поскольку аноним не указал, по какому адресу заложена взрывчатка, поэтому полицейские будут проверять все магазины сети.

"Для максимально оперативной отработки супермаркетов создано несколько групп правоохранителей, в которые вошли взрывотехники и кинологи", – сообщили в полиции.

Между тем супермаркет этой же сети на улице Полярной по состоянию на 19:30 работал.

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Фото: Любомира Ремажевская, "Громадське"


Проверка проходит и в супермаркете на Борщаговской.

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Фото: Наталья Мамчур, "Сегодня"

"Говорят что часа три не будет работать супермаркет в "Аркадии". Сам торговый центр работает, только супермаркет закрыт", – сообщает корреспондент "Сегодня".

Круглосуточный супермаркет на Севастопольской площади тоже закрыт на проверку, вход перекрыли полосатой лентой. Неподалеку от магазина припаркована полицейская машина.

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Фото: Михаил Смирнов

Также правоохранители ищут анонима, который сообщил о заминировании.

Напомним, вчера, 27 ноября около 13:00 поступило сообщение о минировании железнодорожного и автовокзала в Киеве . Правоохранители провели эвакуацию пассажиров с обоих вокзалов. Как отметили в "Укрзализныце", никаких задержек поездов не было.

Уже к вечеру полицейские задержали 15-летнего парня, которого подозревают в ложном минировании центрального железнодорожного и автовокзалов Киева.

Также 27 ноября, поступило сообщение о минировании здания Хозяйственного суда Киева. Там также работали взрывотехники, бомбу не нашли. Проводилась эвакуация посетителей и работников суда, назад людей впустили в суд около 11:20.
Киев, проверка, супермаркет, торговый центр, взрывчатка, правоохранители, аноним, заминировали
Авторы:

Людмила Князьская-Ханова, Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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