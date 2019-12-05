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В Киеве "заминировали" станцию метро "Дарница"

5 декабря, 22:33

Поступил анонимный звонок о минировании

/ Фото: Алексей Филипов

Станцию "Дарница" закрыли для пассажиров.

Об этом в Twitter cообщает Киевский метрополитен.

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"Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", – говорится в сообщении.

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Ранее в Киеве "заминировали" метро: несколько станций были закрыты для пассажиров.

Ранее полицейские два дня подряд получали анонимные сообщения о массовых заминированиях. 19 сентября пришлось перепроверить на наличие взрывчатки более полусотни объектов в Киеве: это 11 детсадов, 8 медучреждений, 20 жилых домов, 22 ТРЦ, мосты и госучреждения. Аналогичное сообщение поступило 20 сентября — и снова для проверок пришлось привлекать кинологов, взрывотехников, киберполицию, поскольку письма с угрозами поступали на электронную почту. К счастью, опасных предметов не обнаружили, но, увы, не нашли и "минеров". Еще одно подобное происшествие произошло в Деснянском районе — тут по телефону заминировали всю улицу Бальзака. Злоумышленника по­­лицейские вычислили.

Подробности о минированиях в столице смотрите в сюжете:

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Киев метро заминировали Дарница станция метро

Источник: Сегодня

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