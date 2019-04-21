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В Киеве "заминировали" торговый центр

Сегодня, 00:24

Возле торгового центра дежурят несколько машин полиции

Фото: Украинская правда

В центре Киева в субботу вечером правоохранители проверяют сообщение о заминировании торгового центра "Гулливер", персонал и посетителей эвакуируют, сообщили в Национальной полиции.

"В центре Киева "заминировали" торговый центр "Гулливер". Сейчас правоохранители еще не проверили ТЦ, проводится эвакуация посетителей и работников", – сообщили сотрудники Нацполиции, которые прибыли на место происшествия, интернет-изданию "Украинская правда".

Также сообщается, что возле торгового центра дежурят несколько машин полиции.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что полиция проверяла информацию о минировании здания КГГА на Крещатике. Тогда всех сотрудников и посетителей эвакуировали, а на место прибыли оперативники, наряды патрульных, взрывотехники, кинологи, спасатели и медики.


Также в Киеве на улице Институтской в центре города "заминировали" отель. Ранее сообщалось, что в Киеве из Международного аэропорта "Киев" имени Сикорского ("Жуляны") после сообщения о минировании из терминалов эвакуировали пассажиров. В результате никаких взрывоопасных предметов не было найдено.

Также во Львове из-за анонимных сообщений о заминировании автовокзала, Главного железнодорожного вокзала и АЗС из помещений трех объектов были эвакуированы около 700 человек. Также мы писали, что в Виннице женщина из мести "заминировала" банк:

Ранее в спальном районе столицы бросили гранату в автомобиль.


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Тег Киев, заминирование, минирование, тц

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