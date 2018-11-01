В Киеве "заминировали" вокзалы: на месте – паника и суматоха

Люди не знают, как попасть на поезда

В Киеве срочно эвакуируют тысячи людей на центральном железнодорожном вокзале. Об этом сайту "Сегодня" сообщили очевидцы.

"Людей выгоняют из помещения. Здесь хаос и неразбериха, народ не знает, как добираться до своих поездов. Те, кто договаривался о встрече у какого-то знакомого ориентира в помещении вокзала, теперь вынуждены искать друг друга на улице – возле метро, у МакДональдса", – сообщила нам пассажир.

Сообщения о минировании поступили около 19:00. Как рассказали нам в полиции Киева, поступило сообщении о минировании железнодорожного вокзала и центрального автовокзала. С Южного также эвакуировали людей. На месте работает Нацгвардия и кинологическая служба, дежурят медики.

Ранее временно закрывали станцию метро "Житомирская" в связи со звонком о минировании. После проведения проверки станцию открыли для пассажиров. Взрывоопасных предметов не нашли.

"Минируют" в Киеве не только станции метро, но и суды, а также супермаркеты, вокзал и собственное жилье.

Так, 24 сентября на Крещатике в Киеве мужчина "заминировал" McDonald’s. Из ресторана пришлось эвакуировать и персонал, и посетителей. Позже выяснилось, что "минированием" занимался 25-летний иностранец. Его задержали, теперь мужчине грозит до шести лет тюрьмы.

А в Соломенском районе Киева мужчина сообщил полицейским о взрывном устройстве в его квартире. При осмотре многоэтажки и прилегающей территории никаких опасных предметов и веществ не обнаружили. Однако в квартире у звонившего в полицию мужчины обнаружили макеты самодельных устройств из бытовых предметов, не представляющих никакой угрозы.