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В Киеве "заминировали" все мосты и другие крупные объекты: подробности

19 сентября, 20:05

Учитывая "час пик" полиция с кинологами проводит проверку на мостах без остановки дорожного движения

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Нацполиция

Поступило анонимное сообщение о заминировании большого количества объектов в Киеве, включая все мосты. Об этом сообщил спикер Нацполции Ярослав Тракало, сообщает "Украинская правда".

"Пришло письмо на электронный адрес о заминировании объектов инфраструктуры включая мосты, жилые дома, образовательные учреждения, роддомы, торговые центры и дипломатическое учреждение", – сказал он.

Тракало пояснил, что, учитывая "час пик" и большое скопление транспортных средств, полиция с кинологами проводит проверку на мостах без остановки дорожного движения.

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По словам спикера Нацполиции, текст сообщения о заминировании подобный тем, которые правоохранители получали раньше и проверкой не подтверждались. Сейчас киберполиция работает над установлением адресата, направившего письмо о заминировании.

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После проведения проверки события будет дана правовая квалификация.

19 сентября бывший военный доброволец-ветеран АТО Алексей Белько, находясь в состоянии наркотического опьянения, выехал на мост Метро в Киеве, выстрелами в отбойник заставил остановиться другие авто и угрожал взорвать мост. Злоумышленника задержали в результате спецоперации. Движение красной ветки метро несколько часов было парализовано. В городе возник транспортный коллапс.

Ранее сослуживец Белько Роман Семисал прокомментировал поведение товарища, пояснив мотивы его поступка. Также смотрите в сюжете подробности задержания "подрывника":

Видео: Нацполиция

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Киев полиция минирование

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