В Киеве "заминировали" железнодорожный вокзал

В среду вечером, 14 августа, в Киеве правоохранители приостановили работу железнодорожного вокзала из-за сообщения о минировании. Об этом пишет "Громадське".
Сообщается, что пассажиров просят пользоваться подземным переходом на Южный вокзал. В то же время поезда курсируют по расписанию.
Фото: hromadske.ua
Информацию о заминировании подтвердила руководитель пресс-службы ГосЧС Киева Светлана Водолага.
"Да, сообщение поступило на "102", они нас проинформировали", — сообщила Водолага. В полиции инцидент пока не комментировали.
Ранее в столице поймали очередного "минера" Центрального железнодорожного вокзала. Ему сообщено о подозрении.
Ранее киевские оперативники задержали псевдоминера гипермаркета на улице Здолбуновской. Кроме того, столичная прокуратура настаивает на принудительном лечении мужчины, который "заминировал" религиозные учреждения в Киеве.
Также сообщалось, что в здании ЦИК искали взрывчатку.
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