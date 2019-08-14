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В Киеве "заминировали" железнодорожный вокзал

Вчера, 23:16

Пассажиров просят пользоваться подземным переходом на Южный вокзал

Фото: hromadske.ua

Фото: hromadske.ua

В среду вечером, 14 августа, в Киеве правоохранители приостановили работу железнодорожного вокзала из-за сообщения о минировании. Об этом пишет "Громадське".

Сообщается, что пассажиров просят пользоваться подземным переходом на Южный вокзал. В то же время поезда курсируют по расписанию. 

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Фото: hromadske.ua

Информацию о заминировании подтвердила руководитель пресс-службы ГосЧС Киева Светлана Водолага.

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Юрий Грымчак. Фото: "Громадське"

"Да, сообщение поступило на "102", они нас проинформировали", — сообщила Водолага. В полиции инцидент пока не комментировали.

Ранее в столице поймали очередного "минера" Центрального железнодорожного вокзала. Ему сообщено о подозрении.

Ранее киевские оперативники задержали псевдоминера гипермаркета на улице Здолбуновской. Кроме того, столичная прокуратура настаивает на принудительном лечении мужчины, который "заминировал" религиозные учреждения в Киеве.

Также сообщалось, что в здании ЦИК искали взрывчатку.

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