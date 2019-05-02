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В Киеве затопило подземный музей на Почтовой площади

2 мая, 15:55

В социальных сетях сообщают, что вода наполняет углубления, а конструкции трещат

Фото: facebook.com/muzeynaposhtoviy
Фото: facebook.com/muzeynaposhtoviy.

В Киеве вследствие дождей затопило подземное пространство будущего музея на Почтовой площади. Об этом сообщается паблике музея в Facebook.

"Увлажнение стен наблюдаются по всему периметру подземного пространства, вода наполняет углубления, конструкции трещат, буросечные сваи нестабильны. Это как раз ответ на вопрос, почему необходимо обеспечить комплексное решение по реконструкции системы дренажа и водоотводу и срочной оценке состояния конструкций всей площади", - говорится в сообщении.

Напомним, что несколько лет назад на Почтовой площади начались раскопки. За это время археологи обнаружили немало ценных артефактов: керамику, монеты, печати, стеклянные браслеты, курительные трубки, свинцовые пули, пуговицы, стрелы, крестики. Были раскопаны древние улицы и строения времен Киевской Руси.

После этого Киеврада приняла важное решение о создании на Почтовой площади музея, но в то же время депутаты не разорвали инвестиционного договора с застройщиком ТЦ, чего требовали киевские активисты.

Ранее мы сообщали, что мощный ливень затопил несколько улиц в Сумах.


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Тег Киев, музей, почтовая площадь

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