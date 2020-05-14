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В Киеве завершили расследование аферы с продажей имущества "Укроборонпрома"

14 мая, 09:56

Наталья Руда

Чиновника завода "Маяк" поймали на попытке мошенничества

В Киеве завершено расследование в отношении бывшего заместителя генерального директора киевского завода "Маяк", который подозревается в попытке мошенничества при отчуждении имущества "Укроборонпрома". Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Согласно материалам следствия, в 2019 году бывший чиновник пообещал руководителю коммерческой структуры содействие в приобретении имущественного комплекса завода по значительно заниженной цене. Общая сумма сделки должна была составить 4,5 млн долларов США, из которых 2 млн долларов США покупатель должен официально оплатить имущественный комплекс, а еще 2,5 млн долларов США передать лично подозреваемому в качестве вознаграждения за его "услуги", – напомнили в прокуратуре.

Чиновника задержали в отделении банка при получении 200 тыс. долларов аванса. Сейчас подозреваемому и его защитникам открыты материалы уголовного производства для ознакомления, после чего обвинительный акт направят в суд.

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Подозреваемому за махинации с государственной собственностью грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества (по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Ранее сообщалось, что чиновник из Харькова Владимир Чумаков, подчиненные которого попались на крупной афере с продажей асфальта на сумму в 10 миллионов гривен, – начальник Департамента дорожного хозяйства мэрии улетел в Барселону.

Также в Киевской области полиция открыла уголовное производство по хищению госземель в Мироновском районе.

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Киев расследование Укроборонпром

Источник: Сегодня

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